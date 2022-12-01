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«Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний

02.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у Дмитрия Иванова молодая группа, играющая в формате «Нет стиля — нет проблем» - «Комната бывших». В студию они придут в таком составе:

  • Вадим — вокалист и гитарист, в свободное от музыки время работает каменщиком.
  • Куда в панке без мощного баса? Владимир. Сейчас работает бариста.
  • Илья — вокалист, студент первокурсник, мечтающий в 25 лет жениться на певице Доре.

Ребята рассказали, как им удалось сформировать столь разношерстный коллектив и откуда взялось такое название - «Комната бывших», как они умудрились собрать на Spotify миллион прослушиваний и сложно ли продвигать свое творчество, когда все музыкальные платформы ушли из страны.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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