«Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний

Сегодня в гостях у Дмитрия Иванова молодая группа, играющая в формате «Нет стиля — нет проблем» - «Комната бывших». В студию они придут в таком составе:

Вадим — вокалист и гитарист, в свободное от музыки время работает каменщиком.

Куда в панке без мощного баса? Владимир. Сейчас работает бариста.

Илья — вокалист, студент первокурсник, мечтающий в 25 лет жениться на певице Доре.

Ребята рассказали, как им удалось сформировать столь разношерстный коллектив и откуда взялось такое название - «Комната бывших», как они умудрились собрать на Spotify миллион прослушиваний и сложно ли продвигать свое творчество, когда все музыкальные платформы ушли из страны.

Источник: ПЛН-FM