«Квартирник»: Хелависа о «пластиковом» творчестве, подарках и летних фестивалях

Первый в новом году выпуск «Квартирника» прошел в необычном для нас формате — действие разворачивалось не в студии, а… в Большом концертном зале филармонии и в одной из гримерок. А гостем программы стала автор песен, музыкант, вокалистка, лидер фолк-рок группы «Мельница» Наталья О'Шей. Конечно, поклонникам творчества более привычно называть ее Хелависой.

5 января «Мельница» выступила в Пскове с программой «Сердце Ястреба. Рождество». Перед концертом Наталья Андреевна согласилась пообщаться с ведущим программы «Квартирник» Дмитрием Ивановым. Они поговорили о «пластиковом» творчестве, о самых запоминающихся подарках от поклонников и летних музыкальных фестивалях. Также Хелависа рассказала о своих будущих книгах и дала советы молодым музыкантам — как творить и быть знаменитым.

Источник: ПЛН-FM