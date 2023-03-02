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«Квартирник»: Можно ли пиратов пригласить на корпоратив?

03.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у Дины Дабришюте — группа «Капитан Смоллетт».

Вокалист Александр Григорьев и гитарист Василий Павлов рассказали, что такое русское пиратство, чем близки рокер и пират, как импортозамещение повлияло на качество записи музыки и о том, можно ли пиратов пригласить к себе на корпоратив. И, конечно же, радиослушатели услышали несколько песен группы «Капитан Смоллетт» и почувствовали ее бешеную энергетику.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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