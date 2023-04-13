«Квартирник»: О фестивале, посвященном Трояновскому, о паркуре и первом русском рэпере

Новый выпуск «Квартирника» посвящен открывшемуся в Псковской области фестивалю-конкурсу исполнителей на русских народных инструментах, посвящённому 140-летию со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Подробнее о его наследии, о фестивале и о развитии псковской школы балалайки ведущая Татьяна Иванова поговорила с руководителем заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константином Абабковым, солисткой ансамбля Марией Абабковой и с юными музыкантами, учениками Константина Абабкова - Леонидом Долгих, Мирославом Уманским-Иртюго и Степаном Шуршаковым.

Они рассказали, как фестиваль имени Бориса Трояновского изменился за 30 лет, кто в нем участвует в этом году и насколько сильны конкурсанты, каких сюрпризов следует ожидать, есть ли у юных музыкантов время на обычные детские радости и кто был первым русским рэпером.

Источник: ПЛН-FM