«Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса

Сегодня в гостях у ведущего Артема Татаренко профессиональная певица, педагог по вокалу, DJ и просто обаятельная девушка — Kalli, она же Елена Васильчикова. В непринужденной беседе с ведущим она поделится подробностями своей певческой карьеры, расскажет, как не попасть на удочку мошенников от шоу-бизнеса и как научиться певческому дыханию и правильному звукоизвлечению. Традиционно для «Квартирника» Kalli исполнит несколько своих песен.

Источник: ПЛН-FM