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«Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса

05.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у ведущего Артема Татаренко профессиональная певица, педагог по вокалу, DJ и просто обаятельная девушка — Kalli, она же Елена Васильчикова. В непринужденной беседе с ведущим она поделится подробностями своей певческой карьеры, расскажет, как не попасть на удочку мошенников от шоу-бизнеса и как научиться певческому дыханию и правильному звукоизвлечению. Традиционно для «Квартирника» Kalli исполнит несколько своих песен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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