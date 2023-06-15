Джем-сейшн в «Квартирнике» на «ПЛН FM»
16.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гостях у ведущего Тахира Ташпулатова группа «Норм»: музыканты Иван Корнышев и Макарий Михайлов.
Группа «Норм» - это вокально-инструментальный кочевой хамелеон родом из Великих Лук, выступающий в жанре северо-западного кантри-попа.
Суперспособность группы состоит в том, что ребята принимают цвет, настроение и атмосферу пространства, в котором предстоит играть.
В эфире радиостанции состоялся настоящий джем-сейшн - музыкальное действие, когда музыканты играют без особых приготовлений и определённого соглашения.
Также в непринужденной беседе с ведущим они поделились историей создания группы и рассказали о концерте, который состоится в воскресенье, 18 июня, в креативном пространстве «Лофт» в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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