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«Квартирник»: Ансамбль «Уграда» о победе в конкурсе «Поет село родное. Перезагрузка».

14.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В гостях у Дины Дабришюте - представители фольклорного ансамбля «Уграда».

В конце июня коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Финал конкурса прошел в городе Тольятти. Своими впечатлениями о конкурсе с радиослушателями поделились руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и вокалистки Евгения Листкова, Татьяна Паршенкова и Ольга Дмитриева. Также они поговорили о сохранении фольклора, значимости костюма в исполнении песен на концертах, о репертуаре, отличии жизни обычного человека от жизни человека, который увлечен фольклором, и исполнили несколько песен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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