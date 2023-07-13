«Квартирник»: Ансамбль «Уграда» о победе в конкурсе «Поет село родное. Перезагрузка».

В гостях у Дины Дабришюте - представители фольклорного ансамбля «Уграда».

В конце июня коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Финал конкурса прошел в городе Тольятти. Своими впечатлениями о конкурсе с радиослушателями поделились руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и вокалистки Евгения Листкова, Татьяна Паршенкова и Ольга Дмитриева. Также они поговорили о сохранении фольклора, значимости костюма в исполнении песен на концертах, о репертуаре, отличии жизни обычного человека от жизни человека, который увлечен фольклором, и исполнили несколько песен.

Источник: ПЛН-FM