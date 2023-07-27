«Квартирник»: Почему шансон не вписывается в городские праздники и какой привет передал Слава Серёге?

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов будет разбираться в тонкостях блатной песни, а поможет ему в этом поэт и композитор, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», а с недавних пор еще и Заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман.

Гость студии расскажет, как пришел к такому песенному направлению, можно ли считать блатную песню чисто российским явлением, объяснит семантику шансона, выскажет мнение по поводу того, откуда у россиян такая любовь к шансону и почему он не вписывается в общегородские праздники, которые проходят в Пскове. Также Вячеслав Рахман расскажет, где в Пскове можно услышать живой шансон и передаст привет Сереге. И, конечно же, радиослушатели услышат несколько песен в его исполнении.

Источник: ПЛН-FM