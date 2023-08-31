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«Квартирник»: Алина Виардо о талантливых детях, судебных разбирательствах с Юрием Лозой и новом альбоме

01.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - финалистка телевизионного проекта «Новая Звезда 2 сезон» на телеканале «Звезда», участница телепроекта «Голос» 9 сезон, а сейчас всецело отдающая себя обучению детей певица Алина Виардо.

Уроженка Пскова рассказала, насколько сложно попасть на телевизионные вокальные конкурсы и тем более дойти до финала, и какие подводные камни могут встретиться на пути к успеху. Также Алина Виардо рассказала о своем творческом пути, о работе своей вокальной студии и даст советы молодым музыкантам, как продвигать свое творчество.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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