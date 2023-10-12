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«Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино
13.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - автор-исполнитель Александр Б@р@д@ Петров.
В прошлом году он начал вести стихотворные подкасты, и сегодня рассказал о проекте «Радио 79»: почему именно 79 и как пришла идея читать стихи под музыкальное сопровождение. Также ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним в целом о музыке и о съемках в кино. И, конечно же, Александр Б@р@д@ исполнил несколько своих произведений.
Источник: ПЛН-FM
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