«Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино

Гость студии - автор-исполнитель Александр Б@р@д@ Петров.

В прошлом году он начал вести стихотворные подкасты, и сегодня рассказал о проекте «Радио 79»: почему именно 79 и как пришла идея читать стихи под музыкальное сопровождение. Также ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним в целом о музыке и о съемках в кино. И, конечно же, Александр Б@р@д@ исполнил несколько своих произведений.

Источник: ПЛН-FM