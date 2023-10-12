www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 сентября 4 августа 20 сентября 9 октября 12 октября 2 октября Телефон прямого эфира 3 октября 4 октября 27 сентября 10 октября 2 октября 28 сентября 3 октября 6 октября 27 сентября

«Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино

13.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - автор-исполнитель Александр Б@р@д@ Петров.

В прошлом году он начал вести стихотворные подкасты, и сегодня рассказал о проекте «Радио 79»: почему именно 79 и как пришла идея читать стихи под музыкальное сопровождение. Также ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним в целом о музыке и о съемках в кино. И, конечно же, Александр Б@р@д@ исполнил несколько своих произведений.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты