«Поезд в август» сделал «остановку» в студии «ПЛН FM»
15.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
В гости к Артему Татаренко приходил «Поезд в август».
На днях этому псковскому музыкальному коллективу исполнился год, однако его участники - Тахир Ташпулатов и Александра Орлова - музыканты с многолетним опытом. Они рассказали, как встретились и почему решили выступать вместе, какие концерты уходящего года стали самыми запоминающимися и когда выйдет большой альбом коллектива.
Источник: ПЛН-FM
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