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«Поезд в август» сделал «остановку» в студии «ПЛН FM»

15.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В гости к Артему Татаренко приходил «Поезд в август».

На днях этому псковскому музыкальному коллективу исполнился год, однако его участники - Тахир Ташпулатов и Александра Орлова - музыканты с многолетним опытом. Они рассказали, как встретились и почему решили выступать вместе, какие концерты уходящего года стали самыми запоминающимися и когда выйдет большой альбом коллектива.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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