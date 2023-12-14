«Поезд в август» сделал «остановку» в студии «ПЛН FM»

В гости к Артему Татаренко приходил «Поезд в август».

На днях этому псковскому музыкальному коллективу исполнился год, однако его участники - Тахир Ташпулатов и Александра Орлова - музыканты с многолетним опытом. Они рассказали, как встретились и почему решили выступать вместе, какие концерты уходящего года стали самыми запоминающимися и когда выйдет большой альбом коллектива.

Источник: ПЛН-FM