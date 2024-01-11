«Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации

У Артема Татаренко побывала совершенно удивительная гостья с разносторонними интересами и талантами, руководитель школы музыки «Полиритм» Маша Анисимова.

Она рассказала о том, как пришла к этнической музыке, чему можно научиться в школе «Полиритм», поделилась секретами звуковой релаксации и исполнила чарующую музыку на разнообразных этнических инструментах.

Источник: ПЛН-FM