«Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации
12.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»
У Артема Татаренко побывала совершенно удивительная гостья с разносторонними интересами и талантами, руководитель школы музыки «Полиритм» Маша Анисимова.
Она рассказала о том, как пришла к этнической музыке, чему можно научиться в школе «Полиритм», поделилась секретами звуковой релаксации и исполнила чарующую музыку на разнообразных этнических инструментах.
Источник: ПЛН-FM
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