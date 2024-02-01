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«Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима

02.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня к ведущему Дмитрию Иванову снова приезжали гости из Великих Лук.

Рок-группа «Портал» - коллектив молодой. Что для ребят послужило объединяющим фактором? О чем они поют? Почему гримируются перед выходом на сцену и не могут обойтись без стихотворных историй? Какое отношение к группе имеет рунический компас викингов? Об этом и не только — в течение ближайшего часа. И, конечно же, ребята исполнили несколько своих композиций.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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