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«Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива

19.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывала, наверное, самая молодая группа из приходивших - «Неужели заря».

Коллектив насчитывает 7 человек, а на «Квартирник» группа пришла в таком составе:

  • Полина Стрельникова - вокал, саксофон;
  • Богдан Скородумов - вокал;
  • Павел Беловзоров - бас;
  • Тимофей Кособоков - гитара.

Ребята раскрыли смысл названия группы - «Неужели заря», рассказали, как она создавалась и когда распадется, что они считают первым шагом в своем творческом пути, поделились своими мечтами и планами и, конечно же, исполнили несколько песен прямо в студии!

 

 

Источник: ПЛН-FM



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