14:00 «Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива
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«Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива
19.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывала, наверное, самая молодая группа из приходивших - «Неужели заря».
Коллектив насчитывает 7 человек, а на «Квартирник» группа пришла в таком составе:
- Полина Стрельникова - вокал, саксофон;
- Богдан Скородумов - вокал;
- Павел Беловзоров - бас;
- Тимофей Кособоков - гитара.
Ребята раскрыли смысл названия группы - «Неужели заря», рассказали, как она создавалась и когда распадется, что они считают первым шагом в своем творческом пути, поделились своими мечтами и планами и, конечно же, исполнили несколько песен прямо в студии!
Источник: ПЛН-FM
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