«Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывала, наверное, самая молодая группа из приходивших - «Неужели заря».

Коллектив насчитывает 7 человек, а на «Квартирник» группа пришла в таком составе:

Полина Стрельникова - вокал, саксофон;

Богдан Скородумов - вокал;

Павел Беловзоров - бас;

Тимофей Кособоков - гитара.

Ребята раскрыли смысл названия группы - «Неужели заря», рассказали, как она создавалась и когда распадется, что они считают первым шагом в своем творческом пути, поделились своими мечтами и планами и, конечно же, исполнили несколько песен прямо в студии!

Источник: ПЛН-FM