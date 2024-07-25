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«Квартирник»: Детский ансамбль «Талантика» об особом подходе в обучении и поиске талантов
26.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходили солистки вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Ева Доброва, Ника Доброва и Александра Малькова, и художественный руководитель ансамбля Анна Роор. Они рассказали, как образовался ансамбль «Талантика», чем интересны уроки по вокалу, какую музыку слушает сейчас молодое поколение и можно ли Псков назвать фабрикой талантов. Также гости студии исполнили несколько песен.
Источник: ПЛН-FM
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