«Квартирник»: Детский ансамбль «Талантика» об особом подходе в обучении и поиске талантов

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходили солистки вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова Ева Доброва, Ника Доброва и Александра Малькова, и художественный руководитель ансамбля Анна Роор. Они рассказали, как образовался ансамбль «Талантика», чем интересны уроки по вокалу, какую музыку слушает сейчас молодое поколение и можно ли Псков назвать фабрикой талантов. Также гости студии исполнили несколько песен.

Источник: ПЛН-FM