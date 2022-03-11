«Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?

Новый проект - «Деловой понедельник» - стартовал в эфире радио «ПЛН FM». Он посвящен актуальным вопросам развития экономики и бизнеса. Автор и ведущий программы - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.

Его первым гостем стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, а тема, которую они обсудили - «Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?».

Источник: ПЛН-FM