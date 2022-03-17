Круглый стол на «ПЛН FM»: Меры поддержки населения на фоне роста цен

В объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» состоялся круглый стол, посвященный мерам государственной и общественной поддержки населения на фоне роста потребительских цен.

Рост цен в последние дни стал одной из главной тем в общероссийской и региональной повестке. На фоне антироссийских санкций резко вырос курс рубля, цены на товары подскочили. С прилавков исчезает сахар, соль, гречка, мука и многие другие товары первой необходимости. Как снизить ажиотажные настроения среди населения? Как поддержать участников рынка и каким образом в решении проблемы участвуют региональные власти, антимонопольная служба, органы власти и общественники? В обсуждении ситуации приняли участие:

Сергей Зуев - заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Ольга Милонаец - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области

Светлана Синюк - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области

Виктор Остренко - руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Севастьянов - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов

Яна Вецкая - заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Источник: ПЛН-FM