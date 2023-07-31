«Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Эхономика». Гость студии - руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о состояние экономики Псковской области в условиях санкций, в том числе о самочувствии малого и среднего бизнеса, импортозамещении и о кадровой ситуации в этой сфере.

Источник: ПЛН-FM