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«Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области

01.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Эхономика». Гость студии - руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о состояние экономики Псковской области в условиях санкций, в том числе о самочувствии малого и среднего бизнеса, импортозамещении и о кадровой ситуации в этой сфере.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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