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«Эхономика»: Владимир Зубов об актуальных вызовах экономики и ближайших перспективах
14.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, касающихся развития экономики России и Псковской области: актуальные вызовы и прогнозы на ближайшую перспективу.
Источник: ПЛН-FM
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