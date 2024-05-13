«Эхономика»: Владимир Зубов об актуальных вызовах экономики и ближайших перспективах

Гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, касающихся развития экономики России и Псковской области: актуальные вызовы и прогнозы на ближайшую перспективу.

Источник: ПЛН-FM