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«PROПРАВО»: О кредитном договоре
23.03.2022 12:34 «ПЛН-FM»
Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. На этот раз эксперт уделила особое внимание вопросам оформления кредитного договора и внесудебного взыскания задолженности.
Источник: ПЛН-FM
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