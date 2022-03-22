«PROПРАВО»: О кредитном договоре

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. На этот раз эксперт уделила особое внимание вопросам оформления кредитного договора и внесудебного взыскания задолженности.

Источник: ПЛН-FM