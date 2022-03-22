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«PROПРАВО»: О кредитном договоре

23.03.2022 12:34 «ПЛН-FM»

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. продолжает разговор о том, как не стать жертвой кредитов. На этот раз эксперт уделила особое внимание вопросам оформления кредитного договора и внесудебного взыскания задолженности.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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