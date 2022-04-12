«PROПРАВО»: Типичные примеры мошенничества

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор о том, как не пострадать от действий мошенников, и разбирает эту тему на конкретных примерах, встречающихся на практике.

Источник: ПЛН-FM