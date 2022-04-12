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«PROПРАВО»: Типичные примеры мошенничества

13.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор о том, как не пострадать от действий мошенников, и разбирает эту тему на конкретных примерах, встречающихся на практике.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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