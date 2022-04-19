«PROПРАВО»: О праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги

Ведущая программы - адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская — предлагает сегодня поговорить о праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. Для детального обсуждения этой темы она пригласила в студию председателя Общественного совета при комитете по строительству ЖКХ Псковской области, руководителя управляющей компании «Микрорайон № 2+» Дмитрия Гусакова.

Источник: ПЛН-FM