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«PROПРАВО»: О праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги
20.04.2022 18:50 «ПЛН-FM»
Ведущая программы - адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская — предлагает сегодня поговорить о праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. Для детального обсуждения этой темы она пригласила в студию председателя Общественного совета при комитете по строительству ЖКХ Псковской области, руководителя управляющей компании «Микрорайон № 2+» Дмитрия Гусакова.
Источник: ПЛН-FM
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