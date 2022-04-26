www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 марта 13 апреля 19 апреля 13 апреля 25 апреля 18 апреля Телефон прямого эфира 25 апреля 6 апреля 6 апреля 21 апреля 18 апреля 18 апреля 13 марта 6 апреля 18 апреля

«PROПРАВО»: О праве несовершеннолетних на работу

27.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве несовершеннолетних на работу. Вопрос актуальный — скоро лето, а во время каникул на подработку устраиваются многие школьники и студенты.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты