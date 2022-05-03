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«PROПРАВО»: О праве детей на безопасность в школе
04.05.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве детей на безопасность в школе.
Источник: ПЛН-FM
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