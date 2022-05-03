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«PROПРАВО»: О праве детей на безопасность в школе

04.05.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве детей на безопасность в школе.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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