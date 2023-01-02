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«PROПРАВО»: Принудительные меры воспитательного воздействия на подростков
28.09.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор об уголовной ответственности несовершеннолетних. В прошлом выпуске она рассказывала, что из себя представляет уголовная ответственность несовершеннолетних и какие виды наказаний бывают, а на этот раз детально остановится на принудительных мерах воспитательного воздействия на подростков, совершивших преступление.
Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.
Источник: ПЛН-FM
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