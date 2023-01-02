«PROПРАВО»: Принудительные меры воспитательного воздействия на подростков

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская продолжает разговор об уголовной ответственности несовершеннолетних. В прошлом выпуске она рассказывала, что из себя представляет уголовная ответственность несовершеннолетних и какие виды наказаний бывают, а на этот раз детально остановится на принудительных мерах воспитательного воздействия на подростков, совершивших преступление.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

Источник: ПЛН-FM