«PROПРАВО»: Противодействие мошенничеству

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть тему противодействия мошенничеству. В последнее время участились случаи обращения граждан по вопросам провокаций со стороны мошенников и много обращений от тех, кто уже лишился своих денег. Как не попасть на уловки мошенников и что делать, если уже пострадал от их обмана? Об этом Анна Здановская поговорит с начальником отделения уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александром Рудаковым.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

Источник: ПЛН-FM