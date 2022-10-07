www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 октября 3 октября 28 сентября 27 сентября Телефон прямого эфира 27 сентября 3 октября 30 сентября 29 сентября 6 октября 22 сентября 7 октября 14 сентября 27 сентября 7 октября 28 сентября

«PROПРАВО»: Противодействие мошенничеству

06.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть тему противодействия мошенничеству. В последнее время участились случаи обращения граждан по вопросам провокаций со стороны мошенников и много обращений от тех, кто уже лишился своих денег. Как не попасть на уловки мошенников и что делать, если уже пострадал от их обмана? Об этом Анна Здановская поговорит с начальником отделения уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александром Рудаковым.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты