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«PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге

26.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о безопасности детей на дороге.

Осень в самом разгаре, темнеет рано, поэтому самое время поговорить о безопасности детей на дороге, да и вообще на улице. Тем более родители не всегда имеют возможность провожать детей до школы и забирать из школы домой.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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