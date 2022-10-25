«PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о безопасности детей на дороге.

Осень в самом разгаре, темнеет рано, поэтому самое время поговорить о безопасности детей на дороге, да и вообще на улице. Тем более родители не всегда имеют возможность провожать детей до школы и забирать из школы домой.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.

Источник: ПЛН-FM