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«PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге
26.10.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о безопасности детей на дороге.
Осень в самом разгаре, темнеет рано, поэтому самое время поговорить о безопасности детей на дороге, да и вообще на улице. Тем более родители не всегда имеют возможность провожать детей до школы и забирать из школы домой.
Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.
Источник: ПЛН-FM
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