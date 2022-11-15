«PROПРАВО»: Особенности работы некоммерческих организаций и благотворительность

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить об особенностях работы некоммерческих организаций и о благотворительности. Эти темы она обсудит вместе с руководителем Центра устойчивого развития Псковской области, председателем совета Благотворительного Фонда «Добрый город» Семеном Никоновым.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.

Источник: ПЛН-FM