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«PROПРАВО»: Особенности работы некоммерческих организаций и благотворительность
16.11.2022 19:00 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить об особенностях работы некоммерческих организаций и о благотворительности. Эти темы она обсудит вместе с руководителем Центра устойчивого развития Псковской области, председателем совета Благотворительного Фонда «Добрый город» Семеном Никоновым.
Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.
Источник: ПЛН-FM
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