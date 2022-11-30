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«PROПРАВО»: Защита прав детей

01.12.2022 18:45 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская раскроет юридическую сторону такого вопроса как защита прав детей.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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