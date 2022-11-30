«PROПРАВО»: Защита прав детей

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская раскроет юридическую сторону такого вопроса как защита прав детей.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

Источник: ПЛН-FM