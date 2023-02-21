14:00 «Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова
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«PROПРАВО»: О праве на налоговые вычеты
22.02.2023 12:50 «ПЛН-FM»
«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве на налоговые вычеты.
Источник: ПЛН-FM
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