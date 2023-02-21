«PROПРАВО»: О праве на налоговые вычеты

«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о праве на налоговые вычеты.

Источник: ПЛН-FM