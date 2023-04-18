«PROПРАВО»: О правах и обязанностях школьников при проведении ЕГЭ

«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.

Скоро наступит жаркая для выпускников и их родителей пора — период ЕГЭ. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о правах и обязанностях школьников при проведении этого серьезного испытания.

Источник: ПЛН-FM