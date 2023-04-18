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«PROПРАВО»: О правах и обязанностях школьников при проведении ЕГЭ
19.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.
Скоро наступит жаркая для выпускников и их родителей пора — период ЕГЭ. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о правах и обязанностях школьников при проведении этого серьезного испытания.
Источник: ПЛН-FM
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