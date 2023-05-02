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«PRO-ПРАВО»: О присвоении статуса адвоката
03.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»
«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня в гостях у ведущей Анны Здановской председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, адвокат Анна Михайлова. Речь пойдет о присвоении статуса адвоката: какие требования предъявляются к претенденту, как происходит экзамен на присвоение статуса адвоката, какими качествами должен обладать адвокат и чем он еще занимается, помимо защиты прав граждан в судах и на следствии.
Источник: ПЛН-FM
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