«PRO-ПРАВО»: О присвоении статуса адвоката

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня в гостях у ведущей Анны Здановской председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, адвокат Анна Михайлова. Речь пойдет о присвоении статуса адвоката: какие требования предъявляются к претенденту, как происходит экзамен на присвоение статуса адвоката, какими качествами должен обладать адвокат и чем он еще занимается, помимо защиты прав граждан в судах и на следствии.

Источник: ПЛН-FM