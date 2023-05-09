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«PRO-ПРАВО»: О льготах при поступлении в вуз
10.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»
«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
На календаре май, и совсем скоро наступит горячая пора для выпускников школ. Поэтому сегодня ведущая Анна Здановская предлагает поговорить о правах выпускников и на какие льготы они имеют право при поступлении в вузы.
Источник: ПЛН-FM
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