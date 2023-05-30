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«PRO-ПРАВО»: Как получить льготную путевку в детский лагерь?
31.05.2023 12:55 «ПЛН-FM»
«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
Уже завтра — начало лета, и многие дети отправятся отдыхать в загородные оздоровительные лагеря. В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, какие категории детей имеют право на льготный отдых в лагерях, как получить льготную путевку в детский лагерь и какие для этого требуются документы.
Источник: ПЛН-FM
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