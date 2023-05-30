www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 мая Телефон прямого эфира 31 мая 30 мая 16 мая 3 мая 30 мая 25 мая 29 мая 19 мая 31 мая 25 мая 30 мая 31 мая 18 мая 16 мая

«PRO-ПРАВО»: Как получить льготную путевку в детский лагерь?

31.05.2023 12:55 «ПЛН-FM»

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Уже завтра — начало лета, и многие дети отправятся отдыхать в загородные оздоровительные лагеря. В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, какие категории детей имеют право на льготный отдых в лагерях, как получить льготную путевку в детский лагерь и какие для этого требуются документы.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты