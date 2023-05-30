«PRO-ПРАВО»: Как получить льготную путевку в детский лагерь?

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Уже завтра — начало лета, и многие дети отправятся отдыхать в загородные оздоровительные лагеря. В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, какие категории детей имеют право на льготный отдых в лагерях, как получить льготную путевку в детский лагерь и какие для этого требуются документы.

Источник: ПЛН-FM