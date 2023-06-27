«PRO-ПРАВО»: Как обратиться к судебным приставам?

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рассказывает, как взаимодействовать со службой судебных приставов.

Источник: ПЛН-FM