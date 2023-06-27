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«PRO-ПРАВО»: Как обратиться к судебным приставам?

28.06.2023 12:40 «ПЛН-FM»

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рассказывает, как взаимодействовать со службой судебных приставов.

 

Источник: ПЛН-FM



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