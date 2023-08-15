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«PRO-ПРАВО»: Об установлении отцовства
16.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить об установлении отцовства во внесудебном порядке и через суд.
Источник: ПЛН-FM
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