«PRO-ПРАВО»: Об установлении отцовства

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить об установлении отцовства во внесудебном порядке и через суд.

Источник: ПЛН-FM