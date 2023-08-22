14:00 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
22.08.2023 14:00 «Кузница»: Разгар сельскохозяйственного сезона – как чувствуют себя псковские аграрии?1
«PRO-ПРАВО»: Снятие с регистрационного учета и выселение
23.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рассказывает, что такое регистрационный учет по месту жительства, для чего он нужен, как сняться с регучета и об особенностях процесса выселения.
Источник: ПЛН-FM
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