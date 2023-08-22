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«PRO-ПРАВО»: Снятие с регистрационного учета и выселение

23.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рассказывает, что такое регистрационный учет по месту жительства, для чего он нужен, как сняться с регучета и об особенностях процесса выселения.

 

Источник: ПЛН-FM



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