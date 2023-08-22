«PRO-ПРАВО»: Снятие с регистрационного учета и выселение

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рассказывает, что такое регистрационный учет по месту жительства, для чего он нужен, как сняться с регучета и об особенностях процесса выселения.

Источник: ПЛН-FM