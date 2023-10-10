«PRO-ПРАВО»: Что делать, если в химчистке испортили вашу одежду?

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает сегодня поговорить о том, что нужно знать потребителям при обращении к услугам химчистки и что делать, если там испортили вашу одежду.

Источник: ПЛН-FM