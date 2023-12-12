«PRO-ПРАВО»: О домашнем насилии

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть такую важную и сложную тему как домашнее насилие, а поможет ей в этом руководитель Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина.

Источник: ПЛН-FM