«PRO-ПРАВО»: О домашнем насилии
13.12.2023 18:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть такую важную и сложную тему как домашнее насилие, а поможет ей в этом руководитель Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина.
Источник: ПЛН-FM
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