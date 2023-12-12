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«PRO-ПРАВО»: О домашнем насилии

13.12.2023 18:50 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает рассмотреть такую важную и сложную тему как домашнее насилие, а поможет ей в этом руководитель Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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