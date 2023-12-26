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«PRO-ПРАВО»: О пособии по безработице

27.12.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. В одном из предыдущих выпусков адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начала разговор о социальных пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне. Сегодня она предлагает поговорить о пособии по безработице.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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