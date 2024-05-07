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«PRO-ПРАВО»: О письменных обращениях граждан

08.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о письменных обращениях граждан и о том, как правильно составить обращение, чтобы оно было продуктивно рассмотрено в интересах заявителя.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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