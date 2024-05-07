07.05.2024 12:50 «Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа
06.05.2024 18:50 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот
06.05.2024 14:00 «Постскриптум»: Укрупнение регионов, борьба с коррупцией и политические «попугаи-неразлучники»
«PRO-ПРАВО»: О письменных обращениях граждан
08.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о письменных обращениях граждан и о том, как правильно составить обращение, чтобы оно было продуктивно рассмотрено в интересах заявителя.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати