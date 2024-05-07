«PRO-ПРАВО»: О письменных обращениях граждан

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о письменных обращениях граждан и о том, как правильно составить обращение, чтобы оно было продуктивно рассмотрено в интересах заявителя.

Источник: ПЛН-FM