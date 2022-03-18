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Господин Рейтингомер: Давайте мериться рейтингами!

21.03.2022 12:59 «ПЛН-FM»

Салют! С вами Господин Рейтингомер. Начинаем разбор полетов псковских политиков, общественников и прочих публичных персон. Их политическую активность оцениваем по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, а 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Сегодня в центре внимания — неделя, в течение которой росли цены и пустели полки магазинов, в стране отмечали 8-ю годовщину присоединения Крыма, а в дома псковских активистов псковского «Яблока» и оппозиционных журналистов пришли правоохранительные органы. Вот с этого и начнем — как всегда, буду высказывать СВОЕ мнение.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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