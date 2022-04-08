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Господин Рейтингомер: Атака на УФАС, дело Брячака и «маленькая Швейцария»

11.04.2022 18:22 «ПЛН-FM»

Салют! С вами вновь Господин Рейтингомер. Как всегда, в начале недели оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон. Шкала у нас пятибалльная, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. И — да, здесь я высказываю свое мнение. Поехали!

 

 

Источник: ПЛН-FM



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