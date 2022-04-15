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«Господин Рейтингомер»: Белые пятна и черные полосы

18.04.2022 18:50 «ПЛН-FM»

Категорически всех приветствую! С вами я - Господин Рейтингомер. Как это обычно бывает в начале недели, сейчас будем раздавать всем сестрам по серьгам. Мы оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон по пятибалльной шкале. Пятерка здесь - максимальный показатель, один — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Необходимые пояснения прозвучали, теперь — только вперед!

 

 

Источник: ПЛН-FM



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