«Господин Рейтингомер»: Белые пятна и черные полосы

Категорически всех приветствую! С вами я - Господин Рейтингомер. Как это обычно бывает в начале недели, сейчас будем раздавать всем сестрам по серьгам. Мы оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон по пятибалльной шкале. Пятерка здесь - максимальный показатель, один — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Необходимые пояснения прозвучали, теперь — только вперед!

Источник: ПЛН-FM