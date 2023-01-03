Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023

Всем привет! У микрофона - Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, общественников и других публичных персон. Сегодня будем обозревать неделю, на которой в столице принимали в состав России новые территории, по всей стране продолжалась мобилизация, тем временем в наших палестинах происходили перемены в органах власти и МСУ, депутаты регионального парламента обсуждали проблемный ход социальной догазификации, а в некоторых партиях уже начали строить планы на выборы 2023 года, в том числе губернаторские. Кто тут набрал очки, а кто потерял позиции? Давайте разбираться.

Источник: ПЛН-FM