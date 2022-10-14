Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым

Всем привет! Начинаем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM