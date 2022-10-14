Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым

14.10.2022 18:20 «Дневной дозор»: Повысят ли поправки в отношении средств индивидуальной мобильности безопасность на дорогах?
14.10.2022 14:00 «Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье
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17.10.2022 18:30 «ПЛН-FM»
Всем привет! Начинаем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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