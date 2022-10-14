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Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым

17.10.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Всем привет! Начинаем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

 

 

Источник: ПЛН-FM



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