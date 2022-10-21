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Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает»

24.10.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Салют! Представляем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Как всегда, здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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