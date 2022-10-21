21.10.2022 14:00 «Чай втроем»: Наталья Юрченко о куклах из мальвы, школьных медляках и собаке-бабочке
21.10.2022 12:35 «Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России?
Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает»
24.10.2022 18:30 «ПЛН-FM»
Салют! Представляем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Как всегда, здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати