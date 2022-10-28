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Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп
31.10.2022 18:30 «ПЛН-FM»
Салют! Представляем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Как всегда, здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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