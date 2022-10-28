Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп

Салют! Представляем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон. Как всегда, здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

Источник: ПЛН-FM