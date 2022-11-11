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Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста»

14.11.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Всех категорически приветствую. Со своим особым мнением здесь Господин Рейтингомер. Как всегда, в начале недели будем измерять политическую активность псковских ньюсмейкеров. Оценки ставим по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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