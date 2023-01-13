Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»

Всем привет! Начинаем первый в 2023 году обзор политической активности. Свое субъективное мнение высказывает штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Как и прежде, оценки депутатам, чиновникам, партийным активистам, общественникам и прочим публичным персонам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаем действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM